В Риге до 15 ноября демонтируют памятник советским воинам

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, согласно которому все советские воинские памятники на территории республики будут демонтированы. Согласно закону, мемориал советским воинам в Риге будет снесен до 15 ноября, передает портал Delfi.lv.

Отмечается, что власти латвийской столицы выделят на демонтаж монумента средства из бюджета города. Будут уничтожены и другие советские воинские памятники, кроме тех, которые находятся на местах захоронений павших солдат.

Обложка: Таисия Воронцова / ТАСС