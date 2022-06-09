В Псково-Печерском монастыре обнаружили древнюю кладку XV века

В ходе реставрационных работ в Успенском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря специалисты обнаружили древнюю кладку стен XV века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

«Древнюю кладку стен обнаружили специалисты АНО "Возрождение" при обследовании исторического входа в Успенский собор Псково-Печерского монастыря. Плоские кирпичи, выполненные из глины, являются поздним, приблизительно XV века, вариантом плинфы, из которой строили домонгольские храмы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в конце ХХ века историческую кладку закрыли бетоном в ходе ремонтных работ. «Это спасло памятник от обрушения в период, когда не было ни средств, ни технологий для выполнения научных изысканий и реставрации. Сегодня задачей реставраторов АНО "Возрождение" является возвращение первоначального облика древней улицы», - подчеркнули в пресс-службе.

Обложка: сайт Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря