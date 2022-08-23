В Пскове найден ранее неизвестный комплекс курганного могильника Х-XI веков

В Пскове в ходе раскопок археологи обнаружили ранее неизвестный комплекс курганного могильника Х-XI веков. В одном из захоронений исследователи нашли подвеску со знаками Рюриковичей.

«Самыми масштабными археологическими раскопками последних лет стали работы в зоне реновации территории бывшей Псковской ТЭЦ на улице Советской. Общая площадь Мстиславских и Великоулицких раскопов составила 3 673 кв. м. На исследованной площади открыт ранее неизвестный участок псковского некрополя: комплекс курганного могильника Х-XI веков. Зафиксировано не менее 16 курганных насыпей из желтого плотного песка, деформированных под тяжестью культурных напластований и расположенных близко одна к другой», - рассказали в Археологическом центре Псковской области.

Отмечается, что один из могильников был разграблен в Средневековье. Уцелели боевой топор-чекан, весы с четвертью серебряного дирхема и нож. «Из разрушенной части некрополя происходят несколько редких находок: декоративная ременная накладка - "личина", набор амулетов - кресаловидных подвесок, трапециевидная подвеска со "знаками Рюриковичей", деталь конской узды, зооморфный иглодержатель застежки-фибулы», - добавили в пресс-службе центра.

Обложка: informpskov.ru