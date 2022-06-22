В Праге переименуют улицу маршала Конева

В Праге переименуют улицу Маршала Советского Союза Ивана Конева. Соответствующее решение было принято руководством района Прага-3.

Утверждению решения о переименовании улицы предшествовали длительные дебаты, на рассмотрение было потрачено более двух часов, передает сетевое издание Idnes. Отмечается, что шаг раскритиковали представители движения «Акция недовольных граждан». Однако 23 из 28 членов руководства района, участвующих в заседании, выступили за то, чтобы убрать с табличек с названием улицы имя советского маршала. Еще трое воздержались, а двое не участвовали в голосовании.

«В связи с переименованием улицы руководство Праги-3 также поинтересовалось мнением местных жителей, которые живут непосредственно на улице. Реакция была довольно вялой, и из тех людей, которые откликнулись, большинство было против переименования», - сообщает издание. В опросе приняли участие 944 человека, постоянно проживающих на улице маршала Конева. Из них 71% выступили против переименования. Окончательное решение властей района должна утвердить мэрия Праги.

Обложка: wikipedia.org