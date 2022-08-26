В польском городе Бжег приступили к сносу памятника благодарности Красной армии

В польском городе Бжег власти приступили к сносу памятника благодарности Красной армии. Монумент был возведен в 1972 году.

В 2022 году горсовет принял решение о демонтаже памятника. Его поддержал Институт национальной памяти Польши, который занимается составлением списков подлежащих сносу мемориалов в рамках так называемой кампании по декоммунизации. На сегодняшний день в этом списке около 60 памятников, передает ТАСС.

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