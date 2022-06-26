В Польше выступили против снятия флага страны на мемориальном комплексе в Катыни
В МИД Польши выступили против снятия государственного флага на мемориальном комплексе в Катыни. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала», - сообщил он. Дипломат отметил, что консул потребовал у российских властей «объяснения этих действий» и подчеркнул, что они не принимаются польской стороной, передает «Польское радио 24».
Флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области 24 июня из-за враждебной политики этой страны по отношению к России.
Обложка: РИА Новости / Анна Чернова
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