В Польше с начала СВО совершено свыше 40 актов вандализма в отношении советских памятников

В Польше с начала специальной военной операции России на Украине совершено свыше 40 актов вандализма в отношении памятников и захоронений советских солдат. Аналогичная ситуация прослеживается и в других странах, рассказала замначальника управления Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Алла Кирилина.

«Мы ведем учет фактов вандализма. К сожалению, они усилились. Я могу привести такие данные: по нашим подсчетам, в 2020 и 2021 годах во всех восьми странах, где у нас есть представительства [Германии, США, Венгрии, Китае, Польше, Чехии, Словакии, Румынии], было совершено около 20 актов вандализма. Сейчас только в одной Польше с 24 февраля [совершено] более 40 [актов вандализма], [это] за один только 2022 год. И в целом тоже [актов вандализма совершено] гораздо больше. То есть это явное враждебное отношение. Мы называем это государственным вандализмом, потому что, конечно, все это происходит при попустительстве стран, в которых эти памятники находятся», - рассказала Кирилина.

По ее словам, периодически возникают предложения перенести памятники и захоронения из других стран в Россию. «Забирать оттуда нельзя, потому что воинские захоронения, памятники документируют сам факт освобождения нашей армией Европы от фашизма. Уберите эти памятники, и никто никому ничего не докажет», - подчеркнула Кирилина.

Она добавила, что в государствах, где регулярно происходят подобные акты вандализма, во главе страны находятся «марионеточные правительства», которые выполняют волю «глобального жандарма или того, кто пытается играть эту роль, - Соединенных Штатов, конечно».

Обложка: globallookpress.com