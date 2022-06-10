В Польше предложили избавиться от 60 советских памятников
Польский Институт национальной памяти предложил местным администрациям убрать порядка 60 памятников, относящихся к «советской эпохе», сообщает радио Gdansk.
«Избавление от советских символов является обязанностью всех местных администраций. В нашем списке около 60 мест, откуда такую символику необходимо убрать», - заявил председатель Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
По его словам, это предложение является следствием закона о запрете пропаганды коммунизма, который был принят правительством Польши в 2016 году. Навроцкий добавил, что акции по устранению памятников намечены в Шленском и Велькопольском воеводствах.
Обложка: AP Photo / Czarek Sokolowski
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