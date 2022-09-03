В Польше обнаружили могилу «женщины-вампира»

Польские археологи обнаружили вблизи города Быдгощ Куявско-Поморского воеводства могилу «женщины-вампира». Захоронение датируется XVII в.

На шее женщины лежал серп, а к большому пальцу левой ноги был прикреплен навесной замок. При этом остатки шелкового головного убора указывают на то, что женщина могла быть представительницей высокого сословия.

Ученые предположили, что причиной такого нестандартного погребения могла стать нестандартная внешность женщины. Изучение останков показало, что ее передний зуб выпирал вперед, пишет Arkeonews.

Останки доставлены в Торунь, там они пройдут детальное исследование.

Обложка: Miroslaw Blicharski and Aleksander Poznan / Nicolaus Copernicus University in Torun