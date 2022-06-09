В Подмосковье открылся музей, посвященный семье великого князя Константина Константиновича
В подмосковном селе Осташево под Волоколамском открылся Музей семьи великого князя Константина Константиновича, внука императора Николая I. Он расположен в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе императорской крови Олеге Константиновиче, погибшем в начале Первой мировой войны.
В экспозиции собрано более 500 экспонатов, посвященных подвижнической деятельности великокняжеской семьи Константиновичей, а также судьбе потомков после 1917 года, передает «Российская газета». Кроме того, в музее подготовлен мультимедийный контент, включающий документальные фильмы и кинохронику.
«Благодаря фонду ЕСПО мы имеем возможность создавать музеи. Сегодня мы открыли музей легендарной семьи, которая сделала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие страны, культуры», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обложка: Игорь Курашов / РГ
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России