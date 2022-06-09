В Подмосковье открылся музей, посвященный семье великого князя Константина Константиновича

В подмосковном селе Осташево под Волоколамском открылся Музей семьи великого князя Константина Константиновича, внука императора Николая I. Он расположен в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе императорской крови Олеге Константиновиче, погибшем в начале Первой мировой войны.

В экспозиции собрано более 500 экспонатов, посвященных подвижнической деятельности великокняжеской семьи Константиновичей, а также судьбе потомков после 1917 года, передает «Российская газета». Кроме того, в музее подготовлен мультимедийный контент, включающий документальные фильмы и кинохронику.

«Благодаря фонду ЕСПО мы имеем возможность создавать музеи. Сегодня мы открыли музей легендарной семьи, которая сделала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие страны, культуры», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обложка: Игорь Курашов / РГ