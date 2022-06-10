В Петрозаводске спустили на воду копию ботика Петра I

В Петрозаводске в честь 350-летия Петра I спустили на воду историческую копию ботика первого российского императора. Копию судна изготовили в морском клубе "Полярный Одиссей" совместно с командой проекта "Школа поморской культуры традиционного судостроения и мореходства".

Судно стало вторым, сделанным в Петрозаводске по образу оригинала, но вместо дуба использовалась сосна. Отмечается, что ботик будет участвовать в городских мероприятиях и позволит молодежи практиковаться в судоходстве.

«Я надеюсь, нам удастся подготовить многих ребят к самостоятельным путешествиям на таком судне. Ботик – это символ создания российского флота. Первый корабль Петра I», - заявил руководитель центра «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев.

Обложка: «Республика»/Максим Смирнов