В Петропавловской крепости пройдет «Арктический салон», посвященный роли Санкт-Петербурга в освоении Заполярья

«Арктический салон», посвященный освоению Арктики и роли Санкт-Петербурга в развитии заполярья, пройдет на территории Петропавловской крепости в августе. Гостей ждут тематические мероприятия в формате «полярных станций».

«С 19 по 21 августа 2022 года на территории Петропавловской крепости состоится "Арктический салон" - комплекс тематических мероприятий, посвященный роли Санкт‑Петербурга как ключевого центра компетенций в вопросах освоения и развития Арктики. Мероприятия пройдут в формате полярных станций, погружая всех участников в атмосферу арктических экспедиций», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках салона будет продемонстрирована уникальная арктическая техника, созданная на предприятиях Санкт-Петербурга. Кроме того, желающие смогут принять участие в молодежных квестах и детских мастер-классах, а также посетить экскурсии по арктическим маршрутам Петербурга. Отдельным пунктом программы значится показ арктических кинофильмов.

Обложка: Олег Золото / "КП"-Санкт-Петербург"