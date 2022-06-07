В Петропавловской крепости пройдет «Арктический салон», посвященный роли Санкт-Петербурга в освоении Заполярья
«Арктический салон», посвященный освоению Арктики и роли Санкт-Петербурга в развитии заполярья, пройдет на территории Петропавловской крепости в августе. Гостей ждут тематические мероприятия в формате «полярных станций».
«С 19 по 21 августа 2022 года на территории Петропавловской крепости состоится "Арктический салон" - комплекс тематических мероприятий, посвященный роли Санкт‑Петербурга как ключевого центра компетенций в вопросах освоения и развития Арктики. Мероприятия пройдут в формате полярных станций, погружая всех участников в атмосферу арктических экспедиций», - сообщили в пресс-службе администрации города.
В рамках салона будет продемонстрирована уникальная арктическая техника, созданная на предприятиях Санкт-Петербурга. Кроме того, желающие смогут принять участие в молодежных квестах и детских мастер-классах, а также посетить экскурсии по арктическим маршрутам Петербурга. Отдельным пунктом программы значится показ арктических кинофильмов.
Обложка: Олег Золото / "КП"-Санкт-Петербург"
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России