В Петербурге суд вынес приговор вандалу, нарисовавшему свастику на постаменте памятника Чернышевскому
В Санкт-Петербурге суд приговорил вандала, нарисовавшего свастику на постаменте памятника Николаю Чернышевскому, к одному году ограничения свободы.
«Мировой судья судебного участка №117 города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Никиты Чиркова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). <...> Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Мужчина признал вину в содеянном, принес извинения и добровольно внес 5 тыс. руб. в благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России "Внимание".
По версии следствия, мужчина в ночь на 23 марта нанес краской надпись с нацистской символикой на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому. Этим молодой человек обезобразил вид сооружения, а также оскорбил общество и память о жертвах Великой Отечественной войны. Городскому музею скульптуры этими действиями был причинен ущерб на 28 391 рубль.
Обложка: peterburg.ru
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