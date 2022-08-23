В Петербурге суд вынес приговор вандалу, нарисовавшему свастику на постаменте памятника Чернышевскому

В Санкт-Петербурге суд приговорил вандала, нарисовавшего свастику на постаменте памятника Николаю Чернышевскому, к одному году ограничения свободы.

«Мировой судья судебного участка №117 города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Никиты Чиркова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). <...> Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина признал вину в содеянном, принес извинения и добровольно внес 5 тыс. руб. в благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России "Внимание".

По версии следствия, мужчина в ночь на 23 марта нанес краской надпись с нацистской символикой на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому. Этим молодой человек обезобразил вид сооружения, а также оскорбил общество и память о жертвах Великой Отечественной войны. Городскому музею скульптуры этими действиями был причинен ущерб на 28 391 рубль.

Обложка: peterburg.ru