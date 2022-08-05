В Петербурге на корабле «Полтава» провели выставку работ молодых худлжников

Студенты и выпускники российских художественных вузов и колледжей поучаствовали в выставке "Петр I - царь-реформатор и его эпоха", которая открылась на борту копии исторического корабля "Полтава" в Санкт-Петербурге. На выставке было представлено порядка 60 работ.

«На выставке впервые представлено около 60 работ со всех художественных вузов Москвы, вузов Петербурга. Очень важно, что в век интернет-революций, перформансов, инсталляций молодым художникам, нашему подрастающему поколению, дорога наша история. Конечно, здесь очень многое зависит от семей, в которых они растут, а наше дело только претворить это в жизнь. Выставка пройдет одним днем, буквально несколькими часами. Объект неслучайный, он связан непосредственно с Петром I: "Полтава" построена по чертежам Петра», - рассказала куратор культурных программ, руководитель творческого объединения "Время молодых XXI" Наталья Костецкая.

Кроме того, в честь 350летия со дня рождения первого русского императора на корабль была передана копия картины "Петр Первый на борту Полтавы", передает ТАСС.

Обложка: wikipedia.org