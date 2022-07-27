В пещере «Таврида» покажут наскальные рисунки неандертальцев

Посетители пещеры «Таврида» в Крыму смогут не просто познакомиться с ее минералогическими особенностями и строением, но также увидеть наскальные рисунки эпохи неадертальцев и посетить музей минералов под открытым небом. Об этом рассказал президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«Объект полностью завершен. <…> Мы показываем морфологию пещеры, рассказываем, как она образовалась. Подготовлены экспозиции, в которых есть интересные находки с точки зрения палеонтологии - костные останки. Рассказываем о минералогических особенностях - разные минералы ведут себя по-разному в зависимости от освещения. <…> Впервые в Крыму мы делаем геологический музей под открытым небом, где собраны огромные глыбы горных пород, из которых состоит Крым. <…> В Крыму есть уникальные наскальные рисунки эпохи неадертальцев, которые большинство людей не видят - мы сделали реплики, копии этих наскальных рисунков на входе, в том же масштабе, с соблюдением всех пропорций», - сообщил Самохин.

Он отметил, что туристический маршрут рассчитан на час, его протяженность составляет 485 метров. При этом всего исследователи изучили порядка 2 тыс. м пещеры. «На самом деле это огромный город, который может протянуться на несколько десятков километров», - подчеркнул Самохин.

Торжественное открытие туристического объекта состоится 28 июля. С 29 июля ее можно будет посетить как в составе организованных туристических групп, так и в частном порядке.

Обложка: Юрий Дворянников