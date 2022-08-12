В Перу найдены захоронения испанского колониального периода
В Перу археологи нашли на вершине доиспанского храма Трес Палос три захоронения испанского колониального периода. Обнаруженные останки принадлежат двум взрослым и ребенку.
По словам главы управления археологии Парка Легенд Лусенида Каррион, одежда, волосы и христианское распятие, найденное на одном из тел, говорят о том, что захоронение могло относиться к колониальному кладбищу.
Также исследователи обнаружили сандалии, фрагменты тканей, браслеты, погребальные накидки и остатки керамических сосудов. Каррион полагает, что находки помогут определить, было ли на этом месте постоянное заселение с доиспанских времен, передает AFP.
Обложка: Municipalidad Metropolitana de Lima
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