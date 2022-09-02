В Пермский краеведческий музей передадут клад серебряных монет XIX-XX веков
В Пермский краеведческий музей передадут клад серебряных монет XIX-XX веков, который археологи обнаружили летом в центре Перми. Большинство монет датируется 1922-1927 годами.
«При охранных раскопках участка, расположенного в 42-м квартале Перми - это место входит в зону археологического памятника "Поселение Пермь Губернская" (1781-1859 годы) - археологи обнаружили более сотни монет. Клад нашли в тайнике, обустроенном под деревянным полом одной из построек. Интерес исследователей вызвали монеты с двойным номиналом и в рублях, и в злотых. Такие денежные знаки имели хождение на территории Царства Польского», - сообщили в музее.
Отмечается, что в дизайне монет прослеживаются сюжеты политического и экономического курса нового советского государства. Исследователи считают, что клад мог быть спрятан в 1930-х годах из-за того, что эпоха нэпа закончилась, а хозяин так и не успел воспользоваться деньгами.
Передача клада в музей пройдет 8 сентября в Историческом парке "Россия - Моя история" на Речном вокзале Перми.
Обложка: Игорь Козмирчук
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