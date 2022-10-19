В Перми открывается выставка, посвященная Карлу Модераху
Этой осенью в Прикамье отмечают 275 лет со дня рождения Пермского и Вятского генерал-губернатора, "над горными заводами хребта Уральского начальника и многих орденов кавалера" Карла Модераха. Именно при нем Пермь из заводского поселка превратилась в город, а проложенные под его руководством дороги вызывали изумление иностранцев.
Нужны гвозди и Псалтирь
Идея проложить путь к северным морям возникла давно. Еще Василий Татищев, изучив рельеф Урала, предлагал построить канал на Печору, соединив ее с Камой через притоки обеих рек.В конце XVIII века на севере Прикамья началась прокладка пути от Астрахани до Архангельска для торгового сообщения.
В Государственном архиве Пермского края хранятся документы о строительстве канала, получившего название Северо-Екатерининского. С 1804 по 1811 год работами руководил Карл Модерах. Его даже в официальных письмах, наряду со всеми титулами, именовали "Северо-Екатерининского канала главным директором".
Модерах утверждал все сметы на снабжение как стройматериалами, так и провиантом. В год на одного работника полагалось 36 пудов ржаной муки, это примерно полтора килограмма в день. Выделялись крупы и прочее продовольствие. Потребны были гири чугунные: в смете указано, что полуфунтовых надо было девять, а двухпудовых, например, заказывали пять. Гвозди считались поштучно. На год ершовых восьмидюймовых просили выделить 18 680.
Не забывали строители канала и о духовных потребностях рабочих. Так, в отдельной смете была заложена покупка церковных книг для священника, окормлявшего землекопцев. Нужны были Псалтирь, Триод, Служебник, всего около сорока наименований. После 1812 года ведать работами на канале начал инженер-полковник Лев Ваксель, присланный из Петербурга. Его назначили начальником созданного здесь IX округа Экспедиции водяных и сухопутных путей сообщения.
В итоге все документы на строительство Северо-Екатерининского канала из канцелярии Модераха передали Вакселю. Кстати, торговый путь так и не достроили, но пробраться по нему на Печору можно и сегодня.
"Истребительный" обычай
Начиная с XVIII века огромное значение в России придавали здоровью населения. Говоря нынешним языком, это был один из тогдашних национальных проектов. В госархиве сохранились документы, подтверждающие данный факт.
В 1805 году пермская врачебная палата доносит Модераху, что многие городские жители страдают кровавым поносом из-за того, что живут в амбарах, сенях, конюшнях, погребах и солнцем не освещены. Доктора просили Модераха принудить пермяков оставить этот "истребительный" обычай. Генерал-губернатор ответил, что принуждать никого не собирается, а с жителями надо вести разъяснительную работу.
В архиве сохранился также табель о числе детей, коим в Пермской губернии была привита коровья оспа. Как и сегодня, в то время было немало антиваксеров, в документе даже есть графа "Кто свидетельствует, что прививание действительно сделано". Видно, что профилактику оспы контролировали городничие, земские суды и управа благочиния. Уколы ставили врачи. Известный в Перми доктор 7-го класса Федор Граль, бывший инспектором врачебной управы, лично привил 62 ребенка. Всего же в 1806 году были вакцинированы 464 человека.
В начале XIX в Прикамье не хватало докторов, даже акушерок присылали из столицы. В 1804 году императрица Мария Федоровна пишет письмо Карлу Модераху с просьбой принять и оказать покровительство выпускнице повивального института Ефимии Сергеевой, назначенной повивальной бабкой в Пермь.
Все, даже самые мелкие вопросы решались через генерал-губернатора. Врачебная управа обращалась к нему для того, чтобы "кому следует приказать" отправить лекарских учеников из Перми в Екатеринбург, где они сдавали экзамены по латинскому языку. Им требовалась подорожная на получение лошадей.
Кому положен пенсион
Сохранилась в архиве и переписка о назначении пенсии семьям докторов, оставшихся без кормильца. В 1805 году губернская врачебная управа обратилась к Карлу Модераху с просьбой о помощи вдове и двум малолетним детям оператора штаб-лекаря 8-го класса Ивана Протасова. Он служил безупречно с 1787 года, не раз бывал в разных походах и сражениях. Управа просила назначить семье Протасова пенсион.
Прошение Карл Модерах со своим ходатайством и послужным списком покойного штаб-лекаря отправил в Петербург, министру внутренних дел графу Кочубею. Тот ответил, что "Его Императорское величество в уважение безпорочной службы Протасова" назначает его вдове пенсион в размере половины денежного содержания штаб-лекаря. Удивляет в этой истории быстрота документооборота. В апреле 1805 года Протасов скончался, а уже в августе был получен ответ из столицы. Сейчас, даже с современным электронным делопроизводством, решение проблемы может затянуться надолго.
Однако не следует полагать, что государственные чиновники раздавали пенсионы налево и направо. В 1808 году Карл Модерах направил Кочубею прошение о помощи семье недавно скончавшегося оханского штаб-лекаря Носова. У него, как и у Протасова, осталась вдова и двое детей. Но министр внутренних дел ответил, что пенсиона не будет, так как Носов прослужил немного и к тому же его деятельность "не была одобрена местным начальством".
В итоге семья ничего не получила. Между прочим, если пермские документы были писаны на обычной бумаге, то от Кочубея приходили письма на выбеленной толстой бумаге с водяными знаками. Она не выцвела до сих пор.
Гренадеры на Каме
Есть в пермском госархиве очень интересные документы относительно французских военнопленных. Россия активно участвовала в войнах с Наполеоном, и в первом десятилетии XIX века состоялось несколько крупных сражений. Одно из них - в феврале 1807 года возле Прейсиш-Эйлау, ныне города Багратионовска в Калининградской области. Русская армия под командованием генерала Беннигсена сошлась в бою с войсками Бонапарта. Кто победил, неясно поныне, но в том сражении и других боях было захвачено полторы тысячи пленных.
По крайней мере, именно такое количество указывается в документах тех лет. Пленных размещали по всей России, в Пермскую губернию направили более сотни французов. Это были унтер-офицеры, капралы, трубачи и рядовые. Ими занимался Карл Модерах, решая, где поселить пленных, как их кормить и лечить. Составлялись списки, причем очень дотошные и подробные, откуда можно узнать, что происходило с французами в Перми. Например, "умер от горячки рядовой Люсьен Левоасти", а унтер-офицер Мартен был одержим ломотою ног.
В архиве сохранились многостраничные табели, где перечислены все военнопленные, с указанием чина и места службы.
В Перми находились французы из разных подразделений: 23-го егерского пехотного полка, 6-го корпуса маршала Ланна, 10-го драгунского и 3-го гусарского полков, других частей. Сообщается также, где они попали в плен. Практически все были захвачены в Восточной Пруссии.
Карлу Модераху приносили также ведомости вещевого снабжения военнопленных. После пешего перехода от берегов Балтийского моря на Урал французам требовались новые сапоги и панталоны. Некоторым выдавались и шляпы.
То есть военнопленных и кормили, и обували, и лечили. Но, к сожалению, дальнейшая судьба этих французов, плененных русской армией в 1807 году, точно неизвестна. Кстати, почти все пленные из армии Наполеона того времени были отправлены в Пермскую и Вятскую губернии под попечительство Карла Модераха.
Между тем
В память о Карле Модерахе завтра в краевом Законодательном собрании открывается выставка. На ней будут представлены многочисленные документы, свидетельства о деятельности Модераха на посту руководителя Пермской губернии. Здесь он провел пятнадцать лет, после чего был переведен в сенат. По окончании Отечественной войны 1812 года именно Модераху поручили восстановить Москву, с этой задачей, как и со многими другими, он успешно справился.
Источник: https://rg.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России