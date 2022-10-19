В Перми открывается выставка, посвященная Карлу Модераху

Этой осенью в Прикамье отмечают 275 лет со дня рождения Пермского и Вятского генерал-губернатора, "над горными заводами хребта Уральского начальника и многих орденов кавалера" Карла Модераха. Именно при нем Пермь из заводского поселка превратилась в город, а проложенные под его руководством дороги вызывали изумление иностранцев.

Нужны гвозди и Псалтирь

Идея проложить путь к северным морям возникла давно. Еще Василий Татищев, изучив рельеф Урала, предлагал построить канал на Печору, соединив ее с Камой через притоки обеих рек.В конце XVIII века на севере Прикамья началась прокладка пути от Астрахани до Архангельска для торгового сообщения.

В Государственном архиве Пермского края хранятся документы о строительстве канала, получившего название Северо-Екатерининского. С 1804 по 1811 год работами руководил Карл Модерах. Его даже в официальных письмах, наряду со всеми титулами, именовали "Северо-Екатерининского канала главным директором".

Модерах утверждал все сметы на снабжение как стройматериалами, так и провиантом. В год на одного работника полагалось 36 пудов ржаной муки, это примерно полтора килограмма в день. Выделялись крупы и прочее продовольствие. Потребны были гири чугунные: в смете указано, что полуфунтовых надо было девять, а двухпудовых, например, заказывали пять. Гвозди считались поштучно. На год ершовых восьмидюймовых просили выделить 18 680.

Не забывали строители канала и о духовных потребностях рабочих. Так, в отдельной смете была заложена покупка церковных книг для священника, окормлявшего землекопцев. Нужны были Псалтирь, Триод, Служебник, всего около сорока наименований. После 1812 года ведать работами на канале начал инженер-полковник Лев Ваксель, присланный из Петербурга. Его назначили начальником созданного здесь IX округа Экспедиции водяных и сухопутных путей сообщения.

В итоге все документы на строительство Северо-Екатерининского канала из канцелярии Модераха передали Вакселю. Кстати, торговый путь так и не достроили, но пробраться по нему на Печору можно и сегодня.

"Истребительный" обычай

Начиная с XVIII века огромное значение в России придавали здоровью населения. Говоря нынешним языком, это был один из тогдашних национальных проектов. В госархиве сохранились документы, подтверждающие данный факт.

В 1805 году пермская врачебная палата доносит Модераху, что многие городские жители страдают кровавым поносом из-за того, что живут в амбарах, сенях, конюшнях, погребах и солнцем не освещены. Доктора просили Модераха принудить пермяков оставить этот "истребительный" обычай. Генерал-губернатор ответил, что принуждать никого не собирается, а с жителями надо вести разъяснительную работу.

В архиве сохранился также табель о числе детей, коим в Пермской губернии была привита коровья оспа. Как и сегодня, в то время было немало антиваксеров, в документе даже есть графа "Кто свидетельствует, что прививание действительно сделано". Видно, что профилактику оспы контролировали городничие, земские суды и управа благочиния. Уколы ставили врачи. Известный в Перми доктор 7-го класса Федор Граль, бывший инспектором врачебной управы, лично привил 62 ребенка. Всего же в 1806 году были вакцинированы 464 человека.

В начале XIX в Прикамье не хватало докторов, даже акушерок присылали из столицы. В 1804 году императрица Мария Федоровна пишет письмо Карлу Модераху с просьбой принять и оказать покровительство выпускнице повивального института Ефимии Сергеевой, назначенной повивальной бабкой в Пермь.

Все, даже самые мелкие вопросы решались через генерал-губернатора. Врачебная управа обращалась к нему для того, чтобы "кому следует приказать" отправить лекарских учеников из Перми в Екатеринбург, где они сдавали экзамены по латинскому языку. Им требовалась подорожная на получение лошадей.

Кому положен пенсион

Сохранилась в архиве и переписка о назначении пенсии семьям докторов, оставшихся без кормильца. В 1805 году губернская врачебная управа обратилась к Карлу Модераху с просьбой о помощи вдове и двум малолетним детям оператора штаб-лекаря 8-го класса Ивана Протасова. Он служил безупречно с 1787 года, не раз бывал в разных походах и сражениях. Управа просила назначить семье Протасова пенсион.

Прошение Карл Модерах со своим ходатайством и послужным списком покойного штаб-лекаря отправил в Петербург, министру внутренних дел графу Кочубею. Тот ответил, что "Его Императорское величество в уважение безпорочной службы Протасова" назначает его вдове пенсион в размере половины денежного содержания штаб-лекаря. Удивляет в этой истории быстрота документооборота. В апреле 1805 года Протасов скончался, а уже в августе был получен ответ из столицы. Сейчас, даже с современным электронным делопроизводством, решение проблемы может затянуться надолго.

Однако не следует полагать, что государственные чиновники раздавали пенсионы налево и направо. В 1808 году Карл Модерах направил Кочубею прошение о помощи семье недавно скончавшегося оханского штаб-лекаря Носова. У него, как и у Протасова, осталась вдова и двое детей. Но министр внутренних дел ответил, что пенсиона не будет, так как Носов прослужил немного и к тому же его деятельность "не была одобрена местным начальством".

В итоге семья ничего не получила. Между прочим, если пермские документы были писаны на обычной бумаге, то от Кочубея приходили письма на выбеленной толстой бумаге с водяными знаками. Она не выцвела до сих пор.

Гренадеры на Каме

Есть в пермском госархиве очень интересные документы относительно французских военнопленных. Россия активно участвовала в войнах с Наполеоном, и в первом десятилетии XIX века состоялось несколько крупных сражений. Одно из них - в феврале 1807 года возле Прейсиш-Эйлау, ныне города Багратионовска в Калининградской области. Русская армия под командованием генерала Беннигсена сошлась в бою с войсками Бонапарта. Кто победил, неясно поныне, но в том сражении и других боях было захвачено полторы тысячи пленных.

По крайней мере, именно такое количество указывается в документах тех лет. Пленных размещали по всей России, в Пермскую губернию направили более сотни французов. Это были унтер-офицеры, капралы, трубачи и рядовые. Ими занимался Карл Модерах, решая, где поселить пленных, как их кормить и лечить. Составлялись списки, причем очень дотошные и подробные, откуда можно узнать, что происходило с французами в Перми. Например, "умер от горячки рядовой Люсьен Левоасти", а унтер-офицер Мартен был одержим ломотою ног.

В архиве сохранились многостраничные табели, где перечислены все военнопленные, с указанием чина и места службы.

В Перми находились французы из разных подразделений: 23-го егерского пехотного полка, 6-го корпуса маршала Ланна, 10-го драгунского и 3-го гусарского полков, других частей. Сообщается также, где они попали в плен. Практически все были захвачены в Восточной Пруссии.

Карлу Модераху приносили также ведомости вещевого снабжения военнопленных. После пешего перехода от берегов Балтийского моря на Урал французам требовались новые сапоги и панталоны. Некоторым выдавались и шляпы.

То есть военнопленных и кормили, и обували, и лечили. Но, к сожалению, дальнейшая судьба этих французов, плененных русской армией в 1807 году, точно неизвестна. Кстати, почти все пленные из армии Наполеона того времени были отправлены в Пермскую и Вятскую губернии под попечительство Карла Модераха.

Между тем

В память о Карле Модерахе завтра в краевом Законодательном собрании открывается выставка. На ней будут представлены многочисленные документы, свидетельства о деятельности Модераха на посту руководителя Пермской губернии. Здесь он провел пятнадцать лет, после чего был переведен в сенат. По окончании Отечественной войны 1812 года именно Модераху поручили восстановить Москву, с этой задачей, как и со многими другими, он успешно справился.

Источник: https://rg.ru