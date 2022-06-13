В Перми открыли памятник Великому князю Михаилу Романову

В Перми в День России открыли памятник Великому князю Михаилу Романову. Отмечается, что там прошли последние месяцы жизни младшего брата российского императора Николая II.

Бюст Великого князя Михаила Александровича выполнен из бронзы и установлен на мраморный постамент. Памятник работы скульптора Алексея Матвеева расположен в сквере им. Решетникова, сообщает ТАСС.

«Развитие Перми, как губернского города, во многом происходило именно благодаря решениям императорской семьи. Поэтому наш святой долг - чтить эту память. И памятник, о котором думали несколько десятков лет, это наша дань семье Романовых, всей истории нашей страны, истории Пермского края и истории Перми», - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Обложка: wikipedia.org