В Перми открыли памятник Великому князю Михаилу Романову
В Перми в День России открыли памятник Великому князю Михаилу Романову. Отмечается, что там прошли последние месяцы жизни младшего брата российского императора Николая II.
Бюст Великого князя Михаила Александровича выполнен из бронзы и установлен на мраморный постамент. Памятник работы скульптора Алексея Матвеева расположен в сквере им. Решетникова, сообщает ТАСС.
«Развитие Перми, как губернского города, во многом происходило именно благодаря решениям императорской семьи. Поэтому наш святой долг - чтить эту память. И памятник, о котором думали несколько десятков лет, это наша дань семье Романовых, всей истории нашей страны, истории Пермского края и истории Перми», - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Обложка: wikipedia.org
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