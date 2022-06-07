В парке "Покровское-Стрешнево" приступили к реставрации главного дома усадьбы

В Москве приступили к реставрации главного дома усадьбы парка "Покровское-Стрешнево". Фасадные работы будут завершены в 2022 году.

«В парке "Покровское-Стрешнево" приступили к реставрации главного дома усадьбы. Здание XVIII-XIX веков - уникальный памятник истории и архитектуры - остро нуждалось в реставрации. Основные работы сейчас сосредоточены на фасаде и кровле главного дома. В восстановлении разрушающегося строения, элементы декора которого относятся к разным эпохам и архитектурным стилям, специалистам помогут сохранившиеся исторические детали интерьера и экстерьера, а также архивные материалы и чертежи. Реставраторам предстоит не только погрузиться в архитектурное прошлое усадьбы, но и более глубоко изучить историю уникального здания», - говорится на сайте мэра Москвы.

На данном этапе по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и удаление разрушенного материала, который в дальнейшем заменят на новый, рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников. Отмечается, что в ходе ремонтно-реставрационных работ будет максимально сохранено и восстановлено архитектурно-художественное оформление главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево.

Обложка: wikipedia.org