В Омской области нашли древние украшения
Археологи в процессе раскопок кургана саргатской культуры Новопокровка-Х в Горьковском районе Омской области обнаружили несколько ценных артефактов. Среди них – наконечники стрел и древние украшения.
«Видимо, это предметы из центрального захоронения: два костяных наконечника стрел, которые входили в традиционный колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры и пока не определимый бронзовый предмет», - рассказал о находках директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, директор научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев.
Кроме того, были обнаружены шейное украшение, бронзовая гривна и бронзовая спиралевидная сережка. Среди находок также оказались и кости человека: нижняя челюсть, несколько зубов и некоторые мелкие кости. Предполагается, что останки принадлежат взрослому и ребенку, передает «Омскрегион».
Обложка: omskportal.ru
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