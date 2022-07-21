В Омской области нашли древние украшения

Археологи в процессе раскопок кургана саргатской культуры Новопокровка-Х в Горьковском районе Омской области обнаружили несколько ценных артефактов. Среди них – наконечники стрел и древние украшения.

«Видимо, это предметы из центрального захоронения: два костяных наконечника стрел, которые входили в традиционный колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры и пока не определимый бронзовый предмет», - рассказал о находках директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, директор научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев.

Кроме того, были обнаружены шейное украшение, бронзовая гривна и бронзовая спиралевидная сережка. Среди находок также оказались и кости человека: нижняя челюсть, несколько зубов и некоторые мелкие кости. Предполагается, что останки принадлежат взрослому и ребенку, передает «Омскрегион».

Обложка: omskportal.ru