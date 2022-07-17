В окрестностях Ватерлоо найдены останки погибшего в битве
В окрестностях Ватерлоо найдены останки погибшего в битве человека. Археологи обнаружили скелет на ферме Мон-Сен-Жан, где во время сражения располагался полевой госпиталь союзников, возглавляемых герцогом Веллингтоном, передает Waterloo Uncovered.
Отмечается, что скелет находился возле ящиков из-под снарядов, медицинских отходов, а также ампутированных хирургами костей рук и ног. Предполагается, что полевой госпиталь во время сражения находился в трудном положении, а потому все лишнее приходилось выбрасывать в близлежащие канавы и быстро закапывать.
Также среди находок оказались кости лошади, которая также могла принимать участие в битве.
Обложка: Chris van Houts / Waterloo Uncovered
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