В Нововоронеже установили новую скульптуру Аленки
Памятник легендарной основательнице села Новая Аленовка изображает молодую женщину в традиционном русском наряде: длинном платье, покрытом узорами, и головном уборе. Бронзовая скульптура установлена взамен старого арт-объекта: первый памятник был открыт в 2020 году в рамках празднования 250-летия поселения Новая Аленовка, на территории которого в 1957-м возник Нововоронеж.
Стоимость арт-объекта составила около 1 млн руб., однако деньги на него выделялись не из городского бюджета. У местных жителей возникли эстетические претензии к этому памятнику, и его демонтировали через три дня после установки. Он был продан на аукционе за 2,6 млн руб. Вид нового монумента согласован с жителями Нововоронежа, сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей». Проект разработал скульптор Виталий Казанский.
Обложка: Федеральное информационное агентство «Национальная служба новостей»
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