В Новосибирске открыли памятник самолету Ан-2

В Новосибирске открыли Монумент, приуроченный к 75-летию первого полета Ан-2. Об этом сообщил в своем telegram-канале Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, где самолет спроектировали и где состоялся его первый полет.

"В сквере "Авиаконструктора Антонова" установили памятник легендарному самолету Ан-2. Я поддержал эту инициативу ветеранов и работников завода имени Чкалова. Ведь именно в 2022 году исполняется 75 лет со дня первого полета самолета Ан-2 с новосибирского аэродрома "Ельцовка", - написал мэр.

Монумент представляет собой установленный на постамент Ан-2. Самолет окрашен в синий и белый цвета, на хвосте изображен флаг России.

Анатолий Локоть отметил, что с предложением о благоустройстве сквера выступили местные жители, их поддержала районная администрация. В сквере заменили покрытие, обустроили газоны, установили детскую площадку с мягким покрытием.

Самолет Ан-2 спроектировал авиационный конструктор Олег Антонов, возглавлявший опытное конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. 31 августа 1947 года летчик П.Н. Володин впервые поднял самолет Ан-2 в небо с взлетно-посадочной полосы аэродрома "Ельцовка".

Обложка: telegram-канал Анатолий Локоть