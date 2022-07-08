В Новосибирске оцифруют 60 уникальных книг из фондов областной научной библиотеки
Новосибирская государственная областная научная библиотека продолжит работу по оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта “Культура”.
Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, в этом году для размещения на портале «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки отобраны 60 экземпляров редких изданий из фонда Отдела ценных и редких книг НГОНБ.
Среди наиболее интересных экземпляров — годовой комплект журнала La Fotografia artistica из личной библиотеки Николая II в Зимнем дворце, а также редчайшее издание оды Михаила Васильевича Ломоносова по случаю восшествия на российский престол императора Петра III.
“В этом году издания из фондов НГОНБ пополнят коллекции “Русская книга гражданского шрифта XVIII – первой трети XIX вв.”, “Книги императорского дома Романовых”, “Памятники печати региональных типографий России”. Также будут представлены экземпляры на немецком и французском языках для новых разделов “Книги на европейских языках, изданные в России в XVIII – первой трети XIX в.” и “Издания о России, вышедшие в странах Европы в XVI – первой трети ХIХ в.”, - говорится в сообщении.
Для наиболее интересных раритетов, помимо электронной копии, подготовят историко-книговедческие аннотации. Они расскажут об истории бытования, обстоятельствах создания, содержании и других особенностях документа.
Обложка: правительство Новосибирской области
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России