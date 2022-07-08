В Новосибирске оцифруют 60 уникальных книг из фондов областной научной библиотеки

Новосибирская государственная областная научная библиотека продолжит работу по оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта “Культура”.

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, в этом году для размещения на портале «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки отобраны 60 экземпляров редких изданий из фонда Отдела ценных и редких книг НГОНБ.

Среди наиболее интересных экземпляров — годовой комплект журнала La Fotografia artistica из личной библиотеки Николая II в Зимнем дворце, а также редчайшее издание оды Михаила Васильевича Ломоносова по случаю восшествия на российский престол императора Петра III.

“В этом году издания из фондов НГОНБ пополнят коллекции “Русская книга гражданского шрифта XVIII – первой трети XIX вв.”, “Книги императорского дома Романовых”, “Памятники печати региональных типографий России”. Также будут представлены экземпляры на немецком и французском языках для новых разделов “Книги на европейских языках, изданные в России в XVIII – первой трети XIX в.” и “Издания о России, вышедшие в странах Европы в XVI – первой трети ХIХ в.”, - говорится в сообщении.

Для наиболее интересных раритетов, помимо электронной копии, подготовят историко-книговедческие аннотации. Они расскажут об истории бытования, обстоятельствах создания, содержании и других особенностях документа.

Обложка: правительство Новосибирской области