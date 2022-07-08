В Новгородской области начались съемки фильма о домонгольских фресках

Кинокомпания “12 Кадр” совместно с Институтом археологии РАН приступила к съемкам документального фильма “Лики древнего Новгорода” в Великом Новгороде.

Как сообщается на сайте регионального правительства, главной сюжетной линией фильма станет археологическая экспедиция в Юрьев монастырь в Великом Новгороде. Ее цель - продолжить исследования Георгиевского собора на предмет сохранившихся остатков фресок.

В минкультуры области отметили, что документальный фильм режиссера Михаила Елкина расскажет о проекте В.В.Седова и М.В.Вдовиченко “Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря)”.

Вместе со зрителем документалисты пройдут путь фрески от археологического раскопа через реставрационные работы до восстановления. Значительная часть фильма будет посвящена работе мастерских по исследованию и воссозданию фресок из обнаруженных фрагментов. А приглашенный художник-монументалист дополнит возможные недостающие фрагменты.

Кроме того, благодаря графической анимации, зритель сможет увидеть полную картину древнего ансамбля.

Для фильма будет проведена съемка и анализ фресок других новгородских памятников того времени: церкви Благовещения на Городище, Никольского собора на Дворище, Рождественского собора Антониева монастыря, Спасо-Преображения на Нередице и других. Героями картины станут участники экспедиции, представители духовенства, ученые Института археологии РАН, искусствоведы и сотрудники музеев.

Обложка: А.Савин, Викисклад