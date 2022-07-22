В Новгородской церкви 1336 года отреставрировали фрески
В Новгородском музее-заповедники окончены работы по реставрации фрагментов росписей церкви Входа Господня в Иерусалим 1336 года. Фрески долгое время находились в земле, что значительно усложнило труд реставраторов.
«Сложность была том, что живопись долгое время находилась в грунте. Между штукатуркой и кладкой, в трещинах красочного слоя скопилось много мусора. Но нам удалось всё расчистить. Это очень удачный опыт. Такое колористическое сочетание из оттенков охры нам раньше не встречалось. Выглядит как античная мозаика», - рассказала художник-реставратор высшей категории Тамара Анисимова.
За полгода реставраторам удалось смонтировать на 21 планшет 56 фрагментов росписей разного размера. Теперь все фрагменты с изображением мраморировок могут представляться на выставках, сообщили в Минкульте.
Обложка: culture.gov.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России