В Новгородской церкви 1336 года отреставрировали фрески

В Новгородском музее-заповедники окончены работы по реставрации фрагментов росписей церкви Входа Господня в Иерусалим 1336 года. Фрески долгое время находились в земле, что значительно усложнило труд реставраторов.

«Сложность была том, что живопись долгое время находилась в грунте. Между штукатуркой и кладкой, в трещинах красочного слоя скопилось много мусора. Но нам удалось всё расчистить. Это очень удачный опыт. Такое колористическое сочетание из оттенков охры нам раньше не встречалось. Выглядит как античная мозаика», - рассказала художник-реставратор высшей категории Тамара Анисимова.

За полгода реставраторам удалось смонтировать на 21 планшет 56 фрагментов росписей разного размера. Теперь все фрагменты с изображением мраморировок могут представляться на выставках, сообщили в Минкульте.

Обложка: culture.gov.ru