В Новгороде после масштабной реконструкции начал работу музей деревянного зодчества «Витославлицы»

В Новгороде после масштабной реконструкции начал работу музей деревянного зодчества «Витославлицы». Церемонию открытия посетила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Сегодня вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой мы открыли после реставрации уникальный музей деревянного зодчества - "Витославлицы"! Появился он благодаря гениальному реставратору и замечательному человеку Леониду Егоровичу Красноречьеву. Чтобы собрать этот музей, он вместе со своими коллегами исходил Новгородскую область вдоль и поперек. Сегодня "Витославлицы" - это подлинная жемчужина Новгородчины. Здесь собраны экспонаты со всего региона. Глядя на них, диву даешься, какие у нас были мастера!» - рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

За пять лет реставрационных работ был отреставрирован 21 памятник деревянного зодчества и два объекта усадебного комплекса графини Орловой-Чесменской. Кроме того, была благоустроена территория музея и восстановлен исторический ландшафт усадебного парка. Сейчас в музее готовится новая экспозиция, посвященная роду Орловых.

Обложка: visitnovgorod.ru