В Нарве задержали восемь человек, которые мешали демонтажу советского памятника

В Нарве задержали восемь человек, которые мешали демонтажу и переносу советского танка-памятника Т-34 и призывали других людей противостоять рабочим. Об этом рассказал глава отделения полиции города Индрек Пюви.

«Во вторник мы задержали восемь человек. Семеро из них - это местные жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Они не только размещали военную символику, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка. В настоящее время они находятся в отделении полиции», - передает его слова портал ERR.

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