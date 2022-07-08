В Музей Победы передадут знамя, водруженное над администрацией Лисичанска

Знамя Победы, водруженное над администрацией Лисичанска в Луганской Народной республике, передадут на хранение в Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.

По словам Сеничкина, флаг стал символом освобождения территории ЛНР.

Знамя Победы водрузил командир взвода казачьего полка Константин Новосельский.

“Все проделали большую работу, это счастье. Пока не чувствую, что вошел в историю. Защищаем Родину … будем идти вперед”, — заявил Новосельский.

Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, — и рядом близлежащих населенных пунктов.

Обложка: Виктор Антонюк/РИА Новости