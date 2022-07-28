В Музей истории Кронштадта передали Меч Победы
В Музей истории Кронштадта передан Меч Победы. Он вручается городам воинской славы, чьи защитники проявили героизм и стойкость в годы Великой Отечественной войны.
«Торжественная передача Меча Победы главой администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олегом Довганюком Музею истории Кронштадта состоялась сегодня. Меч займет свое законное место в экспозиции музея», - сообщили в музее.
Мечи Победы уже были вручены 45 городам воинской славы из 29 регионов России, передает ТАСС. Клинки изготовили на Златоустовской оружейной компанией к 77-й годовщине Победы. Они переданы на вечное хранение городам, удостоенным указами президента Российской Федерации почетного звания "Город воинской славы".
Обложка: пресс-служба Кронштадтского музея истории
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России