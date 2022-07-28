В Музей истории Кронштадта передали Меч Победы

В Музей истории Кронштадта передан Меч Победы. Он вручается городам воинской славы, чьи защитники проявили героизм и стойкость в годы Великой Отечественной войны.

«Торжественная передача Меча Победы главой администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олегом Довганюком Музею истории Кронштадта состоялась сегодня. Меч займет свое законное место в экспозиции музея», - сообщили в музее.

Мечи Победы уже были вручены 45 городам воинской славы из 29 регионов России, передает ТАСС. Клинки изготовили на Златоустовской оружейной компанией к 77-й годовщине Победы. Они переданы на вечное хранение городам, удостоенным указами президента Российской Федерации почетного звания "Город воинской славы".

Обложка: пресс-служба Кронштадтского музея истории