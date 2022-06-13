В Музее современной истории России открылась мультимедийная выставка, посвященная выдающимся достижениям страны

В Музее современной истории России открылся мультимедийный проект "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить". Посетители выставки смогут узнать о важнейших достижениях страны и ее вкладе в развитие мировой цивилизации, передает ТАСС.

«Мы хотим дать примеры героев и сказать, что с опорой на этот пример можно двигаться дальше. Можно совершать современные прорывы, работать над новыми изобретениями, осваивать ранее неисследованные области», - заявил директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин.

Всего представлено свыше 150 предметов, которые разместили в пяти тематических залах. Экспозиция будет работать до 22 августа.

Обложка: сайт Государственного центрального музея современной истории России