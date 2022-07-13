В Музее Победы открылась выставка, посвященная Сталинградской битве
В Музее Победы открылась новая экспозиция, посвященная Сталинградской битве.
В зале диорамы “Сталинградская битва” представили около 50 экспонатов - личные вещи участников военных событий, элементы амуниции и вооружения, сообщается на сайте музея.
Впервые в музее экспонируется комплекс предметов, принадлежавших Леониду Чумаченко – летчику, командующему авиаполком штурмовиков на Сталинградском фронте. Личные вещи предоставила его дочь Лариса Чумаченко.
Кроме того, гостям выставки покажут архивные фотоснимки, графические портреты героев и фронтовые письма.
Открытие экспозиции приурочено к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы.
Битва за Сталинград стала одним из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Сражение длилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
Обложка: РИА "Победа РФ"
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