В Музее Победы открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

В Музее Победы открылась новая экспозиция, посвященная Сталинградской битве.

В зале диорамы “Сталинградская битва” представили около 50 экспонатов - личные вещи участников военных событий, элементы амуниции и вооружения, сообщается на сайте музея.

Впервые в музее экспонируется комплекс предметов, принадлежавших Леониду Чумаченко – летчику, командующему авиаполком штурмовиков на Сталинградском фронте. Личные вещи предоставила его дочь Лариса Чумаченко.

Кроме того, гостям выставки покажут архивные фотоснимки, графические портреты героев и фронтовые письма.

Открытие экспозиции приурочено к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы.

Битва за Сталинград стала одним из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Сражение длилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Обложка: РИА "Победа РФ"