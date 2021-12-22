В Музее Победы открылась экспозиция «Битва за Москву»

В Музее Победы на Поклонной горе открылась новая постоянная экспозиция “Битва за Москву. Первая победа!”. На церемонии открытия присутствовал Сергей Собянин, ветеран войны Василий Кузьмич Коровкин, а также ученики кадетских школ.

Над новой экспозицией трудилась команда специалистов из нескольких музеев, сценаристы, историки, архитекторы и волонтеры - всего более 700 человек. Сама же выставка создавалась по инициативе москвичей - ветеранов войны. Экспозиция расположилась на площади более 1200 квадратных метров и включает в себя девять тематических разделов. В рамках выставки декорации соединены с интерактивными технологиями. Экспозиция расскажет об обороне города и о жизни москвичей в тяжелые месяцы, когда враг стоял у ворот столицы.

На мультимедийных экранах можно будет увидеть фотографии и документы: воспоминания участников Московской битвы, предметы вооружения и быта, уникальные фотографии, статистические сведения о жизни города и ходе боев, личные вещи полководцев — шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова и письмо, которое написала на фронт своему отцу, командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину, дочь Аврора. На экранах можно посмотреть фильмы-реконструкции о боях под Москвой.

В Музее Победы действуют также экспозиции “Подвиг народа” и “Подвиг армии”, зал исторической правды, мультимедийный зал “Лица Победы” и шесть диорам, посвященных главным сражениям Великой Отечественной войны. Кроме основных экспозиций в Музее работают тематические выставки. В составе Музея Победы три филиала: Красногорский, Ржевский филиал “Ставка Сталина” и Музей Георгия Жукова в Калужской области.