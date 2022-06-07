В музее «Битва за оружие Великой Победы» пройдет кинолекторий «Труженики тыла»
В музее «Битва за оружие Великой Победы» 7 июня в рамках акции «День в музее» пройдет кинолекторий «Труженики тыла». Мероприятие начнется в 13:00.
Киноподборка посвящена бессмертному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В документальных фильмах расскажут о тружениках тыла, которым «пришлось пережить все тяготы военного времени, ведя свою войну с врагом», сообщили в Минкульте.
Обложка: прохоровское-поле.рф
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