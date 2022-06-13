В Москве в День России развернули самое большое в мире Знамя Победы

В Москве в Парке Победы в День России, 12 июня, развернули самое большое в мире Знамя Победы. Его размер составил 33 метра в ширину и 63 метра в длину.

Развернуть полотно в 2022 квадратных метра и весом 200 килограмм доверили участникам международного проекта "Непокоренные". Отмечается, что знамя выполнено из красного полиэфирного шелка. На его создание ушло более двух недель.

В дальнейшем знамя отправят в Брестскую крепость. По пути его будут разворачивать в местах памяти, в том числе в подмосковном Дубосекове, где в 1941-м с фашистами бились Герои-панфиловцы; в Волоколамске; у мемориала Советскому солдату подо Ржевом; в Нелидове; на Богородицком поле близ Вязьмы; в Смоленске, Хатыни, Минске, Барановичах. На протяжении всего маршрута следования помогать в этом будут 4000 волонтеров из общественных и молодежных организаций.

Вечером 21 июня самое большое Знамя Победы развернут в Брестской крепости, куда затем передадут на вечное хранение.

Обложка: Антон Денисов / РИА Новости