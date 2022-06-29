В Москве утвердили предмет охраны Дома Пашкова
В Москве утвердили предмет охраны Дома Пашкова. Реставрировать здания комплекса теперь можно только в соответствии с этим документом.
В документ вошло описание внешнего вида и особенностей всего архитектурного ансамбля, в том числе главного дома с двумя флигелями, парадного двора с воротами и церкви Николы в Старом Ваганькове.
«Дом Пашкова считается одним из самых знаменитых архитектурных памятников русского классицизма. Это здание XVIII века - объект культурного наследия федерального значения, который сейчас относится к Российской государственной библиотеке. С момента постройки дом является знаковым для города, он фигурировал в литературных произведениях, его изображали на картинах и открытках», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что сотрудники Мосгорнаследия подробно описали планировку всего архитектурного ансамбля. При составлении документа были учтены материалы отделки и структура интерьеров, лестницы конца XVIII-XIX века, убранство парадного зала, скульптурный декор и даже осветительные приборы XIX века.
Обложка: wikipedia.org
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