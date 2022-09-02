В Москве стартует четвертый фестиваль «Дни военно-исторического кино»
В Москве стартует четвертый фестиваль «Дни военно-исторического кино». Его откроет военная драма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.
Кинопоказ приурочили к 100-летию со дня рождения режиссера и 50-летию киноленты. «По задумке организаторов каждый день фестиваля в 2022 году будет приурочен к знаковым и юбилейным датам российской истории. В программе фестиваля запланированы показы как исторических ретроспективных фильмов известных кинорежиссеров - С. И. Ростоцкого, А. С. Кончаловского, К. Г. Шахназарова, - так и современных художественных, документальных и анимационных кинолент», - рассказали в дирекции смотра.
Церемония открытия состоится вечером на основной сцене ГИТИСа. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Обложка: кадр из фильма «А зори здесь тихие»
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