В Москве с 9 по 13 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи"

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 9 по 13 июня. Власти столицы выделили для его проведения 61 городскую площадку. Всего поучаствовать в фестивале намерены более тысячи реконструкторов со всей страны.

«Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", подхватывающий эстафету красочных фестивальных программ Москвы, пройдет с 9 по 13 июня на 61 локации в центре, округах и парках. Гости смогут заглянуть вглубь истории, познакомиться поближе с бытом ушедших эпох и узнать, как жили, трудились и проводили досуг в прошлом», - говорится на портале мэра и правительства столицы.

В центре Москвы развернут более 20 локаций. Также мероприятия пройдут на 19 фестивальных площадках и в 18 парках столицы.

В правительстве Москвы отметили, что желающие смогут посетить уроки военного мастерства, научиться плести кольчугу, поработать в кузнице и сделать украшения из стекла.

«Гуляя по Покровскому бульвару, вспоминаем эпоху князя Александра Невского, когда с Востока за каждым шагом русских княжеств следили ордынцы, а на Западе в обмен на свою помощь предлагали сменить веру. На площадке гостей ждут солеварня и оружейная мастерская, выступления жонглеров и рыцарский турнир, двор инженеров и походная кухня.», - отмечается в сообщении.