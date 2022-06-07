В Москве с 9 по 13 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи"
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 9 по 13 июня. Власти столицы выделили для его проведения 61 городскую площадку. Всего поучаствовать в фестивале намерены более тысячи реконструкторов со всей страны.
«Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", подхватывающий эстафету красочных фестивальных программ Москвы, пройдет с 9 по 13 июня на 61 локации в центре, округах и парках. Гости смогут заглянуть вглубь истории, познакомиться поближе с бытом ушедших эпох и узнать, как жили, трудились и проводили досуг в прошлом», - говорится на портале мэра и правительства столицы.
В центре Москвы развернут более 20 локаций. Также мероприятия пройдут на 19 фестивальных площадках и в 18 парках столицы.
В правительстве Москвы отметили, что желающие смогут посетить уроки военного мастерства, научиться плести кольчугу, поработать в кузнице и сделать украшения из стекла.
«Гуляя по Покровскому бульвару, вспоминаем эпоху князя Александра Невского, когда с Востока за каждым шагом русских княжеств следили ордынцы, а на Западе в обмен на свою помощь предлагали сменить веру. На площадке гостей ждут солеварня и оружейная мастерская, выступления жонглеров и рыцарский турнир, двор инженеров и походная кухня.», - отмечается в сообщении.
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