В Москве после двухлетнего перерыва прошла акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."

В Москве 22 июня после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса прошла патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.".

Для проведения мероприятия подготовили площадку возле Белорусского вокзала. Гости акции могли сделать памятную фотографию на фоне стенда с военным мотоциклом с коляской и пушкой 45-го калибра. А незадолго до официального начала военный оркестр исполнил известные фронтовые песни, передает ТАСС.

На мероприятие были приглашены порядка тысячи человек. Среди них – ветераны, труженики тыла Великой Отечественной войны со всех районов столицы, пенсионеры и кадеты.

Представитель московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков отметил, что на протяжении многих лет акция проводится именно на Белорусском вокзале, поскольку именно отсюда на фронт уходили первые солдаты, а затем возвращались с победой. «Благодаря этой акции мы отдаем дань тем, кто погиб, и тем, кто спас Родину от фашизма», - заявил Пашков.

В рамках акции также прошел концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и возложение цветов к Мемориальной доске, посвященной первому исполнению песни "Священная война".

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