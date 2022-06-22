В Москве после двухлетнего перерыва прошла акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."
В Москве 22 июня после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса прошла патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.".
Для проведения мероприятия подготовили площадку возле Белорусского вокзала. Гости акции могли сделать памятную фотографию на фоне стенда с военным мотоциклом с коляской и пушкой 45-го калибра. А незадолго до официального начала военный оркестр исполнил известные фронтовые песни, передает ТАСС.
На мероприятие были приглашены порядка тысячи человек. Среди них – ветераны, труженики тыла Великой Отечественной войны со всех районов столицы, пенсионеры и кадеты.
Представитель московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков отметил, что на протяжении многих лет акция проводится именно на Белорусском вокзале, поскольку именно отсюда на фронт уходили первые солдаты, а затем возвращались с победой. «Благодаря этой акции мы отдаем дань тем, кто погиб, и тем, кто спас Родину от фашизма», - заявил Пашков.
В рамках акции также прошел концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и возложение цветов к Мемориальной доске, посвященной первому исполнению песни "Священная война".
Обложка: Yandex.Maps
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России