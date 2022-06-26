В Москве открыли памятник Штирлицу

В Москве на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево открыли памятник известному литературному герою, советскому разведчику Максиму Исаеву в образе Штирлица, которого сыграл Вячеслав Тихонов в картине «Семнадцать мгновений весны».

Председатель Российского исторического общества, глава СВР России Сергей Нарышкин отметил, что новый памятник посвящен многим людям, чьи имена, дела и подвиги чаще всего оставались скрыты завесой тайны.

Отмечается, что созданный мастером советского детектива Ю.С. Семёновым персонаж стал всенародно любимым, эталонным образом разведчика.

Обложка: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»