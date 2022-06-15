В Москве нашли могилу основателя Омской крепости
Краеведы из Омска обнаружили в Басманном районе Москвы вблизи церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы могилу основателя Омской крепости Ивана Бухгольца. Об этом сообщил председатель Совета ветеранов и пенсионеров Омска Геннадий Павлов.
Отмечается, что сначала захоронение искали в Селенгинске в Бурятии, где Бухгольц служил комендантом перед отставкой и смертью. Однако поиск не увенчался успехом, как и изучение архивных записей в Улан-Удэ.
Зацепкой стала запись в старинной книге "О способах сохранения и бальзамирования тел умерших". Главный специалист муниципального архива Омска Сергей Первых выяснил, что вдова Бухгольца залила тело супруга медом. Это дало понять, что его не похоронили в Бурятии, а перевезли в другое место. Дальнейшие поиски привели в Москву, где у вдовы были родственники и недвижимость.
В результате краеведы смогли отыскать могилы четы Бухгольц. Надписи на надгробиях указывают, что Иван Дмитриевич был похоронен в 1742 году, а его жена – в 1762.
Обложка: wikipedia.org
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