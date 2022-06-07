В Москве 8 июня пройдет международный форум в честь 350-летия Петра I
В Мультимедийном парке "Россия-моя история" пройдет четвертый масштабный форум в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Минкульта РФ.
Целью форума является отражение взглядов современников Петра I на его личность, а также на значение его реформ для истории как России, так и всего мира.
Гостями форума станут видные российские ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, а также международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана. Будут обсуждаться вопросы популяризации истории в России, сохранения культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
В программе мероприятий – лекция помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, три панельные дискуссии, посвященные преобразованиям и культурному наследию петровской эпохи, а также выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова под руководством Г.А. Дмитряка.
Обложка: Поль Деларош «Петр I Великий, император России»
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России