В Москве 8 июня пройдет международный форум в честь 350-летия Петра I

В Мультимедийном парке "Россия-моя история" пройдет четвертый масштабный форум в рамках цикла мероприятий "История для будущего". Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Минкульта РФ.

Целью форума является отражение взглядов современников Петра I на его личность, а также на значение его реформ для истории как России, так и всего мира.

Гостями форума станут видные российские ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, а также международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана. Будут обсуждаться вопросы популяризации истории в России, сохранения культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.

В программе мероприятий – лекция помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, три панельные дискуссии, посвященные преобразованиям и культурному наследию петровской эпохи, а также выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова под руководством Г.А. Дмитряка.

Обложка: Поль Деларош «Петр I Великий, император России»