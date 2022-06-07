В московском метро в честь 350-летия со дня рождения Петра I начал курсировать тематический поезд
В столичном метрополитене запустили тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Состав оформлен в серо-синих тонах. Вагоны внутри и снаружи украшены портретами императора, также на стенах размещены интересные факты о его жизни.
«Сегодня совместно с Российским военно-историческим обществом мы запускаем тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Поезд типа "Русич" будет передвигаться на Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев», - передает ТАСС слова замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанны Ермолиной.
В церемонии запуска поезда также поучаствовали заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко и замруководителя исторической редакции проекта "Россия - Моя история" Иван Привалов.
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