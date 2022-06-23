В Монголии обнаружена гробница I-IV веков

Археологи обнаружили в Монголии гробницу знатного вельможи I-IV веков. Она была найдена в ходе раскопок в монгольском Дархан-Уульском аймаке, сообщает монгольский информационный портал Sonin .

Ученые и студенты факультета истории и археологии Улан-Баторского университета нашли у входа в усыпальницу челюсть человека, кости животных, фрагменты бронзового горшка и металлические предметы. Экспертиза показала, что захоронение относится к союзу кочевых племен сяньби, в I-IV веках населяли Северный Китай, а также современные Монголию и Прибайкалье.

Археологи отметили, что эта первая подобная гробница, найденная на территории Монголии. В связи с этим раскопки посетили специалисты по охране памятников истории, губернатор провинции и председатель местного совета депутатов. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности дальнейших исследований на месте редкой находки.

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