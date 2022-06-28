В Молдавии назвали освобождение республики от фашистов в 1944 году «советской оккупацией»

Минкульт Молдавии назвал освобождение республики от фашистов в 1944 году, а также выдвинутый Советским Союзом в 1940 году ультиматум, после которого Румыния вывела войска из Бессарабии «советской оккупацией».

«28 июня отмечается день присоединения Бессарабии к Советскому Союзу. Советские войска аннексировали районы Бессарабии, Северной Буковины и область Герца, в то время территории румынского государства. <…> Исторические данные показывают, что за два периода советской оккупации после 1940 и 1944 годов человеческие жертвы в Бессарабии составили более полутора миллионов человек», - говорится в сообщении ведомства.

Также в нем отмечается, что советский период негативно сказался на румынской идентичности молдаван.

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