В Молдавии на Щерпенском плацдарме потушили Вечный огонь

Общественники Молдавии осудили власти страны за то, что в годовщину освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков на одном из крупнейших в стране мемориальных комплексов "Шерпенский плацдарм" был потушен Вечный огонь.

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. <…> Оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете», - заявил председатель Координационного совет российских соотечественников Алексей Петрович.

По его словам, изначально Вечный огонь горел постоянно, затем его начали зажигать только по праздникам по заявке Минобороны Молдавии в территориальное отделение предприятия "Молдовагаз".

Обложка: piqsels.com