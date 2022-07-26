В могиле сарматского воина в Астраханской области нашли редкий бронзовый таз

В Астраханской области археологи нашли погребение среднесарматской культуры, в котором находились останки воина, принадлежавшего к кочевой элите.

Как пишет N+1 со ссылкой на Нижневолжский археологический вестник, среди найденных артефактов был украшенный 20-лепестковой розеттой бронзовый таз, преднамеренно испорченный ударами ножом или кинжалом. Это первая такая находка в Сарматии, а, судя по декору сосуда, ближайшими параллелями для него выступают находки из Помпей и княжеского погребения римского железного века из Дании.

В этой могиле погребен мужчина 40–45 лет, в его сопроводительный инвентарь также вошли поясной набор из золота со вставками из бирюзы, железный кинжал с украшенными золотом и бирюзой ножнами, расшитое золотыми нитями покрывало, алебастровый сосуд и другие предметы. Благодаря этому ученые датировали погребение I–II веками нашей эры.

На дне могильной ямы находился сильно деформированный бронзовый таз диаметром 35 сантиметров и максимальной высотой 8,7 сантиметра. Сосуд украшен чеканным декором в форме ионийского киматия. Под венчиком находятся две концентрические канавки, а внутри таз украшает чеканная 20-лепестковая розетта диаметром 3,3 сантиметра. Вероятно, он также был украшен позолотой.

Обложка: Алексей Тимофеев и Михаил Трейстер / Нижневолжский археологический вестник, 2022