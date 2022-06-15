В Минске призвали более решительно защищать историческую правду
Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в ходе международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством" выразил мнение, что защита исторической правды о событиях Великой Отечественной войны должна приобрести «наступательный характер».
«В этом бескомпромиссном противостоянии тактика по защите исторической правды должна приобрести более решительный, наступательный характер, став частью контрпропаганды, о важности которой совсем недавно говорил президент Республики Беларусь», - заявил он. Андрейченко отметил, что сейчас идет целенаправленная информационная война, в ходе которой постсоветский странам досталась «преимущественно оборонительная позиция», сообщает БелТА. «Мы просто были не готовы к тому, что ложь будет настолько цинична, факты извращены, а каратели и предатели будут выставляться в качестве национальных героев», - сказал он. По словам Андрейченко, главной целью подобного искажения исторических фактов является разобщение народов и внушение комплекса национальной неполноценности, чтобы управлять ими по принципу разделяй и властвуй.
Андрейченко также назвал борьбу с памятниками советским воинам-освободителям и переписывание истории опасной тенденцией. «Тем самым западные политики молодой генерации практически расчищают путь к возрождению нацистской идеологии. И самое страшное, что в их понимании война является чем-то отвлеченным, обыденным и вполне допустимым», - заключил он.
Обложка: Максим Блинов / РИА Новости
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