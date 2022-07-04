В Минск прибыл «Поезд Победы»

В Минск прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Уникальная экспозиция посвящена победе в Великой Отечественной войне.

«Поезд Победы» насчитывает 9 экспозиционных вагонов. Посетители смогут увидеть трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину. Расположение экспозиций в вагонах предполагает переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Всего экскурсия занимает около 45 минут, одновременно в одном вагоне могут находиться не более 10 человек.

«Люди помнят о той страшной войне, о тех событиях. Наше поколение должно не просто сохранить, но и передать подрастающему поколению эту историю, понять и прочувствовать, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Победа», - заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.

Обложка: РИА Новости / Максим Блинов